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6 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Nurdan Katreler

06 Temmuz 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

                                      نوردن قطره لر

بز گيدييورز، آلدانمقده فائده يوق. گوزيمزى قپامقله بزى بوراده طورديرمازلر؛  سَوقيات وار

Nurdan Katreler

Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar; sevkiyat var.

Lem'alar, s. 349

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 86
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