Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او ذاتڭ شفاعتى آلتنه گيروب و نورندن إستفاده ايتمه‌نڭ و ظلماتِ برزخيه‌دن .قورتولمانڭ چاره‌سى، سنّتِ سنيه‌يه إتّباعدر Nurdan Katreler O zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi, Sünnet-i Seniyyeye ittibadır. Lem'alar, s. 350

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