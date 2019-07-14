Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم إعدام دگل، فراق دگل، بلكه حياتِ أبديه‌نڭ مقدّمه‌سيدر، مبدأيدر و وظيفۀِ حيات كلفتندن بر پايدوسدر Nurdan Katreler Ölüm, idam değil, firak değil, belki hayat-ı ebediyenin mukaddimesidir, mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur. Lem'alar, s. 359

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