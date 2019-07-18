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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Nurdan Katreler

18 Temmuz 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

دنيا موقّت بر تجارتگاه و هر گون طولار بوشالير بر مسافرخانه و گلن گچنلرڭ آليش ويريشى ايچون يول اوستنده قورولمش بر پازاردر.

Nurdan Katreler

Dünya, muvakkat bir ticaretgâh ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazardır.

Lem'alar, s.361

 

 

 

 

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