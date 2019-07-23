Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مسافر، يولنى دوشونملى. ناصلكه بو اوطه‌دن چيقه‌جغم، بر گون ده إستانبولدن ده چيقه‌جغم، ديگر بر گون ده دنيادن چيقه‌جغم Nurdan Katreler Misafir, yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir gün de İstanbul’dan da çıkacağım, diğer bir gün de dünyadan çıkacağım. Lem'alar, s. 365

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