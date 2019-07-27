Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى، او قدرتِ أزليه‌يه إنتسابيله، يوز بيڭ دفعه أسبابِ طبيعيه‌نڭ فوقنده معجزاتِ صنعته مظهر اولابيلير Nurdan Katreler Her şey, o kudret-i ezeliyeye intisabıyla, yüz bin defa esbab-ı tabiiyenin fevkinde mu’cizat-ı sanata mazhar olabilir. Lem'alar, s. 371

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