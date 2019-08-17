Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شكوا دگل، بلكه دائما شكر ايتديره‌جك هر شيده رحمتڭ ايزينى، يوزينى، ئوزينى گورمگه چاليشملى‌يز. Nurdan Katreler Şekva değil, belki daima şükrettirecek her şeyde rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız. Lem'alar, s. 439

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