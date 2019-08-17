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17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Nurdan Katreler

17 Ağustos 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

شكوا دگل، بلكه دائما شكر ايتديره‌جك هر شيده رحمتڭ ايزينى، يوزينى، ئوزينى گورمگه چاليشملى‌يز.

Nurdan Katreler

Şekva değil, belki daima şükrettirecek her şeyde rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız.

Lem'alar, s. 439

 

 

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