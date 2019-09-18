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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nurdan Katreler

18 Eylül 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

آخرتى إنكار ايتمك ايسته‌ين آدم، أوّلجه بتون دنيايى بتون حقائقيله إنكار ايتملى. يوقسه دنيا بتون حقائقيله، يوز بيڭ لسانله اونى تكذيب ايدر.

Nurdan Katreler

Ahireti inkâr etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı bütün hakaikıyla inkâr etmeli. Yoksa dünya bütün hakaikıyla, yüz bin lisanla onu tekzip eder.

Lem'alar, s.604

 

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