14 Ekim 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
جلوۀِ أحديت سرّيله، أڭ كوچك بر ذىحيات مخلوق، كائناتڭ بر مثالِ مصغّرهسى و كوچك بر فهرستهسى حكمندهدر.
Nurdan Katreler
Cilve-i ehadiyet sırrıyla, en küçük bir zîhayat mahlûk, kâinatın bir misal-i musağğarası ve küçük bir fihristesi hükmündedir.
Lem’alar, s. 622
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