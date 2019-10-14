Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جلوۀِ أحديت سرّيله، أڭ كوچك بر ذى‌حيات مخلوق، كائناتڭ بر مثالِ مصغّره‌سى و كوچك بر فهرسته‌سى حكمنده‌در. Nurdan Katreler Cilve-i ehadiyet sırrıyla, en küçük bir zîhayat mahlûk, kâinatın bir misal-i musağğarası ve küçük bir fihristesi hükmündedir. Lem’alar, s. 622

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