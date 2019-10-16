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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nurdan Katreler

16 Ekim 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

فرديتِ ربّانيه و وحدتِ إلٰهيه بتون كمالاتڭ مدارى، أساسى و كائناتڭ خلقتنده‌كى حكمتلرڭ و مقصدلرڭ منشئى و معدنيدر.

Nurdan Katreler

Ferdiyet-i Rabbaniye ve vahdet-i İlâhiye bütün kemalâtın medarı, esası ve kâinatın hilkatindeki hikmetlerin ve maksatların menşei ve madenidir.

Lem'alar, s.623

 

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