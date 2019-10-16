Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فرديتِ ربّانيه و وحدتِ إلٰهيه بتون كمالاتڭ مدارى، أساسى و كائناتڭ خلقتنده‌كى حكمتلرڭ و مقصدلرڭ منشئى و معدنيدر. Nurdan Katreler Ferdiyet-i Rabbaniye ve vahdet-i İlâhiye bütün kemalâtın medarı, esası ve kâinatın hilkatindeki hikmetlerin ve maksatların menşei ve madenidir. Lem'alar, s.623

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