Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، خلقتِ عالمڭ أڭ مهمّ نتيجه‌سى اولان شكر و عبادت و حمد و محبّتى نتيجه ويرن بر سرِّ أعظمدر. Nurdan Katreler Hayat, hilkat-i âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı a’zamdır. Lem'alar, s.629

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