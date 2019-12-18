Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سعادتِ أبديه‌نڭ آناختارى اولان ايمانڭ قوّتلشمه‌سى أهمّيتى چوق عظيمدر. ايمانڭ بر ذرّه قدر قوّتى زياده اولماسى، بر خزينه‌در. Nurdan Katreler Saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azîmdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması, bir hazinedir. Lem'alar, s.639

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