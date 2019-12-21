Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون موجودات، وجودلرى و قياملرى و بقالرى جهتنده قيّومِ ذو الجلاله طايانييورلر، قياملرى اونڭله‌در. Nurdan Katreler Bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelâl’e dayanıyorlar, kıyamları Onunladır. Lem'alar, s.648

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