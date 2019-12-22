Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قلمِ قضا و قدر، كُرهِٔ أرضى يازار بوزار تخته‌سى گبى ياپارق، يُحْيِى وَ يُمِيتُ جلوه‌لريله متماديًا كُرهِٔ أرضده يازيلرينى يازار. Nurdan Katreler Kalem-i kaza ve kader, küre-i arzı yazar bozar tahtası gibi yaparak, "yuhyî ve yümît" cilveleriyle mütemadiyen küre-i arzda yazılarını yazar. Lem’alar, s. 650

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