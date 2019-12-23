23 Aralık 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بتون موجودات، وجودلرى و قياملرى و بقالرى جهتنده قيّومِ ذو الجلاله طايانييورلر، قياملرى اونڭلهدر.
Nurdan Katreler
Bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelâl’e dayanıyorlar, kıyamları Onunladır.
Lem'alar, s.648
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