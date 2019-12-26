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26 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Nurdan Katreler

26 Aralık 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

بتون موجودات، وجودلرى و قياملرى و بقالرى جهتنده قيّومِ ذو الجلاله طايانييورلر، قياملرى اونڭله‌در.

Nurdan Katreler

Bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelâl’e dayanıyorlar, kıyamları Onunladır.

Lem'alar, s.648

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