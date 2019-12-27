Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يرده‌كى آيينه‌لرڭ تغيّرى، گوكده‌كى گونشڭ تغيّرينى دگل، بِالعكس جلوه‌لرينڭ تازه‌لنديگنى گوسترر. Nurdan Katreler Yerdeki âyinelerin tagayyürü, gökteki güneşin tagayyürünü değil, bilâkis cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Lem'alar, s.654

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