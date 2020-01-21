Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات إنسان ايچون ياراديلمش و كائناتدن مقصود و منتخب إنساندر. Nurdan Katreler Kâinat insan için yaratılmış ve kâinattan maksud ve müntehap insandır. Lem’alar, s. 660

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