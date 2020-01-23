Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يا إلٰهى و يا ربّى! سماواتده هيچ بر دوران و حركت يوقدر كه، بويله إنتظاميله سنڭ موجوديتڭه إشارت و دلالت ايتمه‌سين. Nurdan Katreler Yâ İlâhî ve yâ Rabbî! Semâvâtta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizamıyla Senin mevcudiyetine işaret ve delâlet etmesin. Lem'alar, s.662

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