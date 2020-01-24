Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ييلديزلر، شاهد اولان گوكلرڭ شهادت كلمه‌لرى و تجسّم ايتمش نورانى دليللريدرلر. Nurdan Katreler Yıldızlar, şahit olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nuranî delilleridirler. Lem’alar, s. 663

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