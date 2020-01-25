Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ييلديزلرڭ بر قسمى آخرت عالملرينه باقارلر و وظيفه‌سز دگللر· بلكه باقى اولان عالملرڭ گونشلريدرلر. Nurdan Katreler Yıldızların bir kısmı ahiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller; belki bâkî olan âlemlerin güneşleridirler. Lem’alar, s. 663

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