Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سرِّ وحدتله مصنوعاتڭ قيمتلرى بيلينير و بو عالمده‌كى مقاصدِ إلٰهيه وجود بولور. Nurdan Katreler Sırr-ı vahdetle masnuatın kıymetleri bilinir ve bu âlemdeki makàsıd-ı İlâhiye vücud bulur. Şuâlar, s. 23

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