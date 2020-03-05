Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ ايكى دهشتلى ياره‌لرى اولان عجزينى و فقرينى تداوى ايدن ذات، آنجق سرِّ وحدتله بتون كائناتى قبضه‌سنده طوتان ذاتِ أحد اولابيلير. Nurdan Katreler Beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat, ancak sırr-ı vahdetle bütün kâinatı kabzasında tutan Zat-ı Ehad olabilir. Şuâlar, s. 28

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