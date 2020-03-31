Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده بر برلك بولونديغندن، ألبته بر تك ذاتڭ أثرى و صنعتى اولديغنى گوسترر. Nurdan Katreler Her şeyde bir birlik bulunduğundan, elbette bir tek Zatın eseri ve sanatı olduğunu gösterir. Şuâlar, s. 41

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