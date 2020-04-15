Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كمالِ إنتظام، إنسجامِ ميزان، يالڭز وحدتله اولابيلير؛ متعدّد أللر بر تك ايشه قاريشيرسه، قاريشديرر. Nurdan Katreler Kemal-i intizam, insicam-ı mizan, yalnız vahdetle olabilir; müteaddid eller bir tek işe karışırsa, karıştırır. Şuâlar, s. 41

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