Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ياز موسمنڭ قوجاغنه دوكولن و أتگنى طولديران ميوه‌لر، حبوبات و سبزه‌واتلر إسمِ آخرڭ خاتمنى طاشييورلر. Nurdan Katreler Yaz mevsiminin kucağına dökülen ve eteğini dolduran meyveler, hububat ve sebzevatlar ism-i Âhir’in hâtemini taşıyorlar. Şuâlar, s. 47

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