Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيعت بر قانوندر، قدرت اولماز؛ بر مِسْطَرْدر، مَصْدَرْ اولماز؛ بر قابلدر، منفعل اولور، فاعل اولماز؛ بر نظامدر، ناظم اولاماز؛ بر شريعتِ فطريه‌در، شارع اولاماز. Nurdan Katreler Tabiat bir kanundur, kudret olmaz; bir mistardır, masdar olmaz; bir kabildir, münfail olur, fail olmaz; bir nizamdır, nazım olamaz; bir şeriat-ı fıtriyedir, şâri' olamaz. Lem'alar, s.643

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