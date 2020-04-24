Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر حشرڭ گلمه‌سنى گله‌جك بهارڭ گلمه‌سى گبى قطعى بر صورتده آڭلامق ايسترسه‌ڭ، حشره دائر اوننجى سوز ايله يگرمى طوقوزنجى سوزه دقّت ايله باق، گور. Nurdan Katreler Eğer haşrin gelmesini gelecek baharın gelmesi gibi kat’î bir surette anlamak istersen, haşre dair “Onuncu Söz” ile “Yirmi Dokuzuncu Söz”e dikkat ile bak, gör. Şuâlar, s. 50

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