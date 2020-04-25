Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ حكيم، قواق و قره آغاج گبى ميوه‌سزلرڭ بر قسم ياپراقلرندن هر بر ياپراغى، بر طابور سينكلره يعنى هواده ذكر ايدن ذيحياتلره برر بشيك ياپمش. Nurdan Katreler Sâni-i Hakîm, kavak ve karaağaç gibi meyvesizlerin bir kısım yapraklarından her bir yaprağı bir tabur sineklere, yani havada zikreden zîhayatlara birer beşik yapmış. Şuâlar, s. 51

Okunma Sayısı: 533

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.