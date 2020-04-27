Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پيغمبر عليه الصلاة والسلام معرفت اللّٰهده، وحدانيتڭ إثباتنده اويله بر مرتبه‌ده‌در، هيچ كيمسه يتيشه‌مز و او واديده إمامِ مطلق اودر. Nurdan Katreler Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm marifetullahta, vahdaniyetin ispatında öyle bir mertebededir, hiç kimse yetişemez ve o vadide imam-ı mutlak odur. Şuâlar, s. 56

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