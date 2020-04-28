Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ النور، سائر كتابلره مخالف اولارق باشده پرده‌لى گيدييور؛ گيتدكجه إنكشاف ايدر. Nurdan Katreler Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Şuâlar, s. 77

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