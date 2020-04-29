Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شعورِ ايمانله محبوبِ مطلق اولان كمالِ مطلقڭ وارلغى بيلينمكله، شديد و فطرى اولان محبّتِ ذاتى تطمين ايديلير. Nurdan Katreler Şuur-u iman ile Mahbub-u mutlak olan Kemal-i Mutlak’ın varlığı bilinmekle, şedid ve fıtrî olan muhabbet-i zâtî tatmin edilir. Şuâlar, s. 78

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