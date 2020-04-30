Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر باقئِ سرمدينڭ بقاسنه و وارلغنه عائد او شعورِ ايمانيله كائناتڭ و نوعِ إنسانڭ كمالاتى بيلينير و بولونور. Nurdan Katreler Bâkî-i Sermedî’nin bekasına ve varlığına ait o şuur-u imânî ile kâinatın ve nev-i insanın kemâlâtı bilinir ve bulunur. Şuâlar, s. 78

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