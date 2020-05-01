Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسائل النور يالڭز إنسانلرڭ حافظه‌لرنده و قلبلرنده نقش اولمييور، بلكه حدسز ذيشعور مخلوقاتڭ و روحانيلرڭ بر مطالعه‌گاهلريدر. Nurdan Katreler Resailü’n-Nur yalnız insanların hafızalarında ve kalplerinde nakşolmuyor, belki hadsiz zîşuur mahlûkatın ve ruhanîlerin bir mütalâagâhlarıdır. Şuâlar, s. 79

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