Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمان و ايمانڭ أعمالِ صالحه گبى نتيجه‌لرى، بو فانى حياتڭ باقى ميوه‌لرى و أبدى بر بقانڭ وسيله‌لريدر. Nurdan Katreler İman ve imanın a’mâl-i saliha gibi neticeleri, bu fânî hayatın bâkî meyveleri ve ebedî bir bekanın vesileleridir. Şuâlar, s. 80

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.