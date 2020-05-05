Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذرّه‌جك وجودم حدسز بر وجودڭ آيينه‌سى و نهايتسز بر إنبساط ايله حدسز وجودلرى قزانماسنه بر وسيله‌در. Nurdan Katreler Zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun âyinesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücudları kazanmasına bir vesiledir. Şuâlar, s. 85

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