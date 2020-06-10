Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر ذيحياتڭ ذوق و صفاسنه يارديم ايدن جهازلره باق، إكرام و كريميتِ ربّانيه‌نڭ غايت شيرين جمالنى و غايت طاتلى گوزللگنى گور. Nurdan Katreler Her zîhayatın zevk ve safasına yardım eden cihazlara bak, ikram ve kerîmiyet-i Rabbaniyenin gayet şirin cemalini ve gayet tatlı güzelliğini gör. Şuâlar, s. 94

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