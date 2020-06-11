Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسماءِ حسنىنڭ هر بريسنڭ كندينه مخصوص اويله قدسى بر جمالى وار كه بر تك جلوه‌سى قوجه بر عالمى و حدسز بر نوعى گوزللشديرييور. Nurdan Katreler Esma-i Hüsnanın her birisinin kendine mahsus öyle kudsî bir cemali var ki, bir tek cilvesi koca bir âlemi ve hadsiz bir nev’i güzelleştiriyor. Şuâlar, s. 95

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