Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گوزللگه قارشى ايمان گوزللگيله و عبوديت جمالى ايله مقابله ايتسه‌ڭ، چوق گوزل بر مخلوق اولورسڭ. Nurdan Katreler Güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve ubudiyet cemali ile mukabele etsen, çok güzel bir mahlûk olursun. Şuâlar, s. 95

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