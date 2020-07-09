Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آغاج و نباتلردن هر برينڭ ياپراق و چيچك و ميوه‌لرى كنديلرينه مخصوص لسانلريله ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ ديرلر. Nurdan Katreler Ağaç ve nebatlardan her birinin yaprak ve çiçek ve meyveleri, kendilerine mahsus lisanlarıyla "Lâ ilâhe illâ Hû" derler. Şuâlar, s. 126

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