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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Nurdan Katreler

10 Temmuz 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

 قرآنِ معجز البيانده ذكر معناسى و تلاوت جهتى دخى بولونديغندن غايت طاتلى تكراراتى بلاغتنه بلاغت قاتمش، نقصانيت ويرمه‌مش.

Nurdan Katreler

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da, zikir manası ve tilâvet ciheti dahi bulunduğundan, gayet tatlı tekraratı belâgatine belâgat katmış, noksaniyet vermemiş.

Şuâlar, s. 128

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