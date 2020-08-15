Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتى بو قدر حدسز مصرفلرله باشدن باشه خارقه‌لر ايچنده يارادان و بيڭلر ديللرله كمالاتنى سويلتديرن، ألبته كندى سوزلريله دخى كندينى طانيتديره‌جق. Nurdan Katreler Kâinatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Şuâlar, s. 148

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