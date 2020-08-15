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15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Nurdan Katreler

15 Ağustos 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كائناتى بو قدر حدسز مصرفلرله باشدن باشه خارقه‌لر ايچنده يارادان و بيڭلر ديللرله كمالاتنى سويلتديرن، ألبته كندى سوزلريله دخى كندينى طانيتديره‌جق.

Nurdan Katreler

Kâinatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak.

Şuâlar, s. 148

 

 

 

 

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