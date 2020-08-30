Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، روحلره إنكشاف و ترقّى و عقللره إستقامت و نور و حياته حيات و سعادت ويرييور. Nurdan Katreler Kur’ân, ruhlara inkişaf ve terakkî ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Şuâlar, s. 158

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