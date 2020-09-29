Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تنظيم ايتمك و بِالخاصّه غايه‌لرى تعقيب ايتمك و مصلحتلرى گوزه‌ته‌رك بر إنتظام ويرمك، يالڭز علم و حكمتله اولور و إراده و إختيار ايله ياپيلير. Nurdan Katreler Tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek, yalnız ilim ve hikmetle olur ve irade ve ihtiyâr ile yapılır. Şuâlar, s. 188

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