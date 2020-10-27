Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالة النور إسمِ رحيم و إسمِ حكيمڭ مظهرى اولديغندن، رحيميت حقيقتنڭ چوق لمعه‌لرينى و چوق سرلرينى، چوق أجزالرنده بيان و إثبات ايدر. Nurdan Katreler Risaletü’n-Nur, ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm’in mazharı olduğundan, rahîmiyet hakikatinin çok lem’alarını ve çok sırlarını, çok eczalarında beyan ve ispat eder. Şuâlar, s. 200

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