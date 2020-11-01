"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Nurdan Katreler

01 Kasım 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نوعِ بشرڭ حياتِ دنيويه‌سنده أڭ جمعيتلى مركز و أڭ أساسلى زنبرك و دنيوى سعادت ايچون بر جنّت، بر ملجأ، بر تحصّنگاه ايسه، عائله حياتيدر.

Nurdan Katreler

Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. 

Şuâlar, s. 207

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni depremlere hazır olalım

    İngiltere'de yeniden ülke çapında karantina kararı

    Küresel salgının son 24 saati

    İzmir'de vefat sayısı 39'a yükseldi

    Galatasaray üst üste 2. galibiyetini aldı

    Gültekin Uysal: Tedbir almak gerek

    'Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız'

    'Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var'

    İzmir'den sevindiren bir haber daha

    AFAD: Ana şoktan sonra 484 artçı deprem kaydedildi

    İzmir'deki depremde vefat edenler dualarla uğurlandı

    Avustralya’ya çok sayıda tabiî felaket uyarısı

    Bakan Soylu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

    İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirme imkanı

    'Öyle bir facia ki anlatamam'

    Dünya genelinden Türkiye'ye destek mesajları

    Bakan Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

    Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali'nin hatırlattıı Hadis: “Zayıfın hakkını alamadığı toplumu Allah yüceltmez”
    Risale-i Nur'dan

    Mikroptan zelzeleye, dizginler O’nun elinde
    Feyzullah ERGÜN

    İlâç ve gıda olarak: Yulaf
    Faruk ÇAKIR

    Deprem bizi uyandırır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Maaşını dolarla alan var mı?
    Genel

    Yeni depremlere hazır olalım
    Adnan NACİR

    A“ÇAY”ip işler...
    Ahmet BATTAL

    Tatlı rekabet - ekşi adalet
    Abdurrahman AYDIN

    Nûr-u Muhammedî’den (asm) maddî âlemlere yaratılışın safhaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.