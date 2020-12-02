Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر دردلينڭ آهنى، هر محتاجڭ دعاسنى ايشيدن و ديڭله‌ين بر سميع و مجيب، پرده آرقه‌سنده وار. Nurdan Katreler Her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî' ve Mucîb, perde arkasında var. Şuâlar, s. 235

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