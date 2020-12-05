Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان شو كائنات آغاجنڭ أڭ صوڭ و أڭ جمعيتلى ميوه‌سى و حقيقتِ محمّديه عليه الصلاة والسلام جهتيله چكردكِ أصليسيدر. Nurdan Katreler İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsidir. Şuâlar, s. 242

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