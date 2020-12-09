Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، كائنات ئولكه‌سنڭ أرض مملكتنده پادشاهِ أزل و أبدڭ غايت دقّت آلتنده بر مفتّشى، بر نوع خليفهِٔ أرضيدر. Nurdan Katreler İnsan, kâinat ülkesinin arz memleketinde Padişah-ı Ezel ve Ebed’in gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzıdır. Şuâlar, s. 242

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