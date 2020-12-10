Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، چوق گنيش بر عبوديتله مكلّف بر عبدِ كلّيدر. Nurdan Katreler İnsan, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i küllîdir. Şuâlar, s. 242

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